Во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало применять вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 55 лет, пишет газета Le Parisien.

Как отметил французский регулятор, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) «тем не менее выявило возможный повышенный риск диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита у людей моложе 55 лет».

В связи с этим в настоящее время рекомендовано использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 55 лет, «которые составляют подавляющее большинство нынешних приоритетных групп».

В ближайшее время Высшее управление здравоохранения Франции выработает методы введения второй дозы вакцины для людей моложе 55 лет, уже получивших первый компонент препарата AstraZeneca.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 19 марта.

18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.