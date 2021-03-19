Во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет
- Reuters
Как отметил французский регулятор, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) «тем не менее выявило возможный повышенный риск диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита у людей моложе 55 лет».
В связи с этим в настоящее время рекомендовано использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 55 лет, «которые составляют подавляющее большинство нынешних приоритетных групп».
В ближайшее время Высшее управление здравоохранения Франции выработает методы введения второй дозы вакцины для людей моложе 55 лет, уже получивших первый компонент препарата AstraZeneca.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 19 марта.
18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.