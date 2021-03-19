Во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет

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Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало применять вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 55 лет, пишет газета Le Parisien.
Во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет
  • Reuters

Как отметил французский регулятор, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) «тем не менее выявило возможный повышенный риск диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита у людей моложе 55 лет».

В связи с этим в настоящее время рекомендовано использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 55 лет, «которые составляют подавляющее большинство нынешних приоритетных групп».

В ближайшее время Высшее управление здравоохранения Франции выработает методы введения второй дозы вакцины для людей моложе 55 лет, уже получивших первый компонент препарата AstraZeneca.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 19 марта.

18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

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