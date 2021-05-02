Политолог объяснил слова главы МИД Британии о противодействии «пропаганде» России

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

По словам политолога, западные страны всё ещё надеются на то, что они «по-прежнему монополисты в этих вопросах», что как они сказали, так и будет.

«Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство. Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, а ситуация меняется», — заявил эксперт.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.