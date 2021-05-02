Страны G7 обсудят механизм противодействия «российской пропаганде»

Короткая ссылка
Страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Страны G7 обсудят механизм противодействия «российской пропаганде»
  • © ERIC PIERMONT
  • AFP

По словам Рааба, с инициативой создания такого «механизма» выступит Великобритания, которая в этом году председательствует в G7.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — сказал он агентству Reuters.

Глава МИД Британии также указал на необходимость разрушить «некоторые препятствия», существующие между G7 и странами-единомышленниками, чтобы «создать более широкую сеть союзников, отстаивающих демократию и открытость рынков».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в распространении дезинформации относительно вакцин от коронавируса.

В Кремле подчёркивали, что Москва категорически против политизации ситуации с вакцинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить