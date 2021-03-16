В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса

Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить своё население. Это единственный способ остановить пандемию», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не станет политизировать вопрос сотрудничества по вакцинам от коронавирусной инфекции. Она также выразила сожаление, что Россия становится «объектом большого количества недостоверной информации», когда речь идёт об усилиях страны в борьбе с пандемией.