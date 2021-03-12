МИД заявил, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

Москва не станет политизировать вопрос сотрудничества по вакцинам от коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, препарат «Спутник V» «продолжает убедительно доказывать свою эффективность» как внутри страны, так и за её пределами, на подходе и другие российские вакцины.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии», — сказала Захарова на брифинге.

Она выразила сожаление, что Россия становится «объектом большого количества недостоверной информации» касаемо усилий страны в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей «Спутник V».