МИД заявил, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам
- РИА Новости
Как отметила дипломат, препарат «Спутник V» «продолжает убедительно доказывать свою эффективность» как внутри страны, так и за её пределами, на подходе и другие российские вакцины.
«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии», — сказала Захарова на брифинге.
Она выразила сожаление, что Россия становится «объектом большого количества недостоверной информации» касаемо усилий страны в борьбе с пандемией.
Ранее сообщалось, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей «Спутник V».