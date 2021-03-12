МИД заявил, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

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Москва не станет политизировать вопрос сотрудничества по вакцинам от коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД заявил, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам
  • РИА Новости

Как отметила дипломат, препарат «Спутник V» «продолжает убедительно доказывать свою эффективность» как внутри страны, так и за её пределами, на подходе и другие российские вакцины.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии», — сказала Захарова на брифинге.

Она выразила сожаление, что Россия становится «объектом большого количества недостоверной информации» касаемо усилий страны в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей «Спутник V».

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