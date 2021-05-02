В Совфеде оценили слова главы МИД Британии о противодействии «пропаганде» России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

По словам Цекова, западные страны считают себя вправе «монополизировать право на правду».

«По их мнению, то, что они говорят, — это правда, а то, что говорят другие государства, — это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении», — пояснил сенатор.

По его мнению, США и Великобритания пытаются «удержать в узде другие страны».

«Проблема в том, что такие министры глубоко не понимают процессы, которые происходят в мире. Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя», — добавил парламентарий.

Кроме того, как отметил собеседник RT, с помощью подобных заявлений страны Запада пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.