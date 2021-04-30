Независимый журналист рассказал о тесной связи соцсетей США с разведслужбами

Короткая ссылка
Независимый журналист Мартин Саммерс прокомментировал удаление модераторами Facebook страницы проекта телеканала RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.

«В теории это частные организации, которые могут проводить ту редакционную политику, какую им заблагорассудится. На деле же у них установились очень тесные отношения с американскими разведслужбами. То есть при желании они могут налагать запреты, но в итоге это приведёт к тому, что люди перестанут пользоваться Facebook и обратятся к другим сайтам и источникам информации», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Саммерса, эти усилия преследуют цель «контролировать общественное мнение в странах Запада».

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить