Независимый журналист рассказал о тесной связи соцсетей США с разведслужбами

Независимый журналист Мартин Саммерс прокомментировал удаление модераторами Facebook страницы проекта телеканала RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.

«В теории это частные организации, которые могут проводить ту редакционную политику, какую им заблагорассудится. На деле же у них установились очень тесные отношения с американскими разведслужбами. То есть при желании они могут налагать запреты, но в итоге это приведёт к тому, что люди перестанут пользоваться Facebook и обратятся к другим сайтам и источникам информации», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Саммерса, эти усилия преследуют цель «контролировать общественное мнение в странах Запада».

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.