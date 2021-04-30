Президенты Киргизии и Таджикистана провели телефонные переговоры

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, провёл телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны провели «конструктивный диалог в духе добрососедства» на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран.

«Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы», — добавили в пресс-службе президента Киргизии.

Уточняется, что лидеры двух стран договорились провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

МИД России призвал Таджикистан и Киргизию выйти на устойчивые и долговременные договорённости, позволяющие нормализовать ситуацию на границе, а также принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.