Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь из-за иранских катеров

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Корабль ВМС США в Персидском заливе произвёл предупредительные выстрелы после приближения катеров Военно-морских сил иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщают ВМС Соединённых Штатов.
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь из-за иранских катеров
  • Reuters

«26 апреля три быстроходных катера Корпуса стражей Исламской революции близко подошли в военным кораблям США в международных водах в северной части Персидского залива», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, иранские катера быстро «приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями».

По информации ВМС, экипажи несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить манёвры.

«Затем экипаж Firebolt произвёл несколько предупредительных выстрелов — и катера отошли на безопасное расстояние», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота следят за сторожевым кораблём Hamilton береговой охраны США, который зашёл в Чёрное море.

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