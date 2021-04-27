Черноморский флот следит за зашедшим в Чёрное море сторожевым кораблём США

Силы Черноморского флота следят за сторожевым кораблём Hamilton береговой охраны США, который зашёл в Чёрное море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 27 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульный катер береговой охраны США Hamilton направляется в Чёрное море.