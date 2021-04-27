Патрульный катер ВМС США направляется в Чёрное море
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«Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», — говорится в сообщении флота в Twitter.
Судно будет «работать с союзниками НАТО и партнёрами в регионе».
BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy#USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlDpic.twitter.com/VIPLsrMSyC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
17 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что корабли Соединённых Штатов продолжат заходить в Чёрное море.
С 24 апреля Россия закрыла доступ в часть районов Чёрного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Эта мера будет действовать до 31 октября.