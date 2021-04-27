Патрульный катер ВМС США направляется в Чёрное море

Патрульный катер береговой охраны США Hamilton направляется в Чёрное море. Об этом сообщил шестой флот США.

«Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», — говорится в сообщении флота в Twitter.

Судно будет «работать с союзниками НАТО и партнёрами в регионе».

17 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что корабли Соединённых Штатов продолжат заходить в Чёрное море.

С 24 апреля Россия закрыла доступ в часть районов Чёрного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Эта мера будет действовать до 31 октября.