МИД сообщил об изменении порядка поездок сотрудников посольства США по России
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.
Отмечается, что Горману была вручена нота МИД России о вносимых изменениях в действующий порядок поездок по территории России для сотрудников посольства и консульских учреждений США.
Также в МИД сообщили, что проинформировали американскую сторону о том, что «в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.
Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».