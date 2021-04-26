МИД сообщил об изменении порядка поездок сотрудников посольства США по России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с временным поверенным в делах США в России Бартом Горманом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

Отмечается, что Горману была вручена нота МИД России о вносимых изменениях в действующий порядок поездок по территории России для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Также в МИД сообщили, что проинформировали американскую сторону о том, что «в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».