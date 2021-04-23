Канада приостанавливает авиасообщение с Индией и Пакистаном

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Канадские власти распорядились закрыть на 30 дней авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за повышенного риска завоза новых штаммов коронавируса. Об этом сообщили в канадском Минтрансе.
Канада приостанавливает авиасообщение с Индией и Пакистаном
  • Reuters

«Минтранс Канады выпустил уведомление для пилотов о приостановке всех коммерческих и частных рейсов из Индии и Пакистана на 30 дней... 22 апреля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве уточнили, что такие меры вводятся в связи с повышенным риском завоза в страну новых штаммов коронавируса, что может негативно сказаться на канадской системе здравоохранения.

Ранее в Великобритании заявили об обнаружении индийского штамма коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.

21 апреля сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее в трёх регионах Индии обнаружили тройную мутацию коронавируса, вызванную объединением трёх различных штаммов COVID-19.

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