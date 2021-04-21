В Индии выявили ещё один новый штамм коронавируса

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В индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.
В Индии выявили ещё один новый штамм коронавируса
  • Reuters

«B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», — написал он в Twitter.

По его словам, некоторые наборы вариантов данной мутации также обнаружены в США, Швейцарии, Сингапуре и Финляндии.

Данный вариант был впервые зафиксирован в Индии в октябре 2020 года, однако наибольшее распространение получил с февраля. При этом в настоящее время штамм B.1.618 и ранее обнаруженный B.1.617 стали основными вариантами COVID-19 в штате Западная Бенгалия.

Ранее в Великобритании сообщили об обнаружении индийского штамма коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.

В конце марта сообщалось, что в России не обнаружено мутаций коронавируса, выявленных в Индии.

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