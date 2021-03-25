Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены

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Мутации коронавируса, выявленные в Индии, не обнаружены на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены
  • Reuters

Отмечается, что Министерство здравоохранения Индии сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке.

«На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

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