Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены
- Reuters
Отмечается, что Министерство здравоохранения Индии сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке.
«На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.
Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.