Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены

Мутации коронавируса, выявленные в Индии, не обнаружены на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Индии сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке.

«На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.