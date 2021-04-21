В Индии выявлен новый штамм коронавируса с тройной мутацией
- Reuters
Об этом пишет NDTV.
По их данным, новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели.
«Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей», — заявил профессор эпидемиологии Мадхукар Паи.
Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только благодаря дополнительным исследованиям.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.