В Индии выявлен новый штамм коронавируса с тройной мутацией 

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В трёх регионах Индии обнаружена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трёх различных штаммов COVID-19.
В Индии выявлен новый штамм коронавируса с тройной мутацией 
  • Reuters

Об этом пишет NDTV.

По их данным, новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели.

«Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей», — заявил профессор эпидемиологии Мадхукар Паи.

Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только благодаря дополнительным исследованиям.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

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