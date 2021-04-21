В Индии выявлен новый штамм коронавируса с тройной мутацией 

В трёх регионах Индии обнаружена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трёх различных штаммов COVID-19.

Об этом пишет NDTV.

По их данным, новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели.

«Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей», — заявил профессор эпидемиологии Мадхукар Паи.

Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только благодаря дополнительным исследованиям.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.