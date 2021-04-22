В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ответных мер на санкции

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона обсуждает с Россией контрмеры, принятые Москвой в ответ на санкции со стороны Штатов.
В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ответных мер на санкции
  • Reuters

Трансляцию вёл C-Span.

«У нас была возможность пообщаться в Москве с властями… Мы ожидаем, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», — сказал он.

Прайс добавил, что в Вашингтоне не будут прогнозировать, чем закончатся эти обсуждения.

Также Прайс заявил, что решение России о запрете на найм местных работников посольства скажется на работе дипмиссии.

При этом в Госдепе выразили надежду на стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

После этого МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

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