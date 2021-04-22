Глава Минздрава Ирландии подтвердил иск ЕК против компании AstraZeneca

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Еврокомиссия начала судебное разбирательство против британско-шведской компании AstraZeneca из-за задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 странам Евросоюза, подтвердил глава Минздрава Ирландии Стефен Доннелли.
Глава Минздрава Ирландии подтвердил иск ЕК против компании AstraZeneca
  • Reuters

«Что касается AstraZeneca, то ЕК было инициировано судебное разбирательство, и ранее на этой неделе Ирландия была зарегистрирована мной в качестве одной из сторон в этом деле, которое, в частности, касается полного срыва обязательств AsraZeneca по контрактам на поставки вакцины в апреле, мае и июне», — цитирует его Independent Newspapers.

Ранее Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС сообщало, что ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca, чтобы обязать компанию выполнить контрактные обязательства по вакцинам от коронавируса.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что в ЕС допускают возможность «юридических мер» против AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.

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