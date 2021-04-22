Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca

Еврокомиссия намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками обещанных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 странам Европейского союза.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.

Отмечается, что ЕК подняла соответствующий вопрос на встрече послов и в ходе беседы большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании.

Один из собеседников портала пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с Евросоюзом.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что в ЕС допускают возможность «юридических мер» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.