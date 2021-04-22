Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca
- Reuters
- © Yves Herman
Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.
Отмечается, что ЕК подняла соответствующий вопрос на встрече послов и в ходе беседы большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании.
Один из собеседников портала пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с Евросоюзом.
Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что в ЕС допускают возможность «юридических мер» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.