Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca

Короткая ссылка
Еврокомиссия намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками обещанных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 странам Европейского союза.
Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca
  • Reuters
  • © Yves Herman

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.

Отмечается, что ЕК подняла соответствующий вопрос на встрече послов и в ходе беседы большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании.

Один из собеседников портала пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с Евросоюзом.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что в ЕС допускают возможность «юридических мер» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить