Суд в Дубае снял обвинения с задержанного из-за фотосессии россиянина

Суд в Дубае снял обвинения с гражданина России, задержанного из-за съёмки откровенной фотосессии девушек, сообщили в российском генконсульстве.

«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 (15:15 мск. — RT)», — цитирует генконсульство ТАСС.

В начале апреля стало известно, что в Дубае задержаны 12 девушек за участие в фотосессии в обнажённом виде, а также гражданин России, который, как предполагается, организовал съёмки.

Позднее власти Дубая сообщили о решении депортировать на родину задержанных из-за откровенной фотосессии.