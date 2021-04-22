Суд в Дубае снял обвинения с задержанного из-за фотосессии россиянина

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Суд в Дубае снял обвинения с гражданина России, задержанного из-за съёмки откровенной фотосессии девушек, сообщили в российском генконсульстве.
Суд в Дубае снял обвинения с задержанного из-за фотосессии россиянина
  • РИА Новости

«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 (15:15 мск. — RT)», — цитирует генконсульство ТАСС.

В начале апреля стало известно, что в Дубае задержаны 12 девушек за участие в фотосессии в обнажённом виде, а также гражданин России, который, как предполагается, организовал съёмки.

Позднее власти Дубая сообщили о решении депортировать на родину задержанных из-за откровенной фотосессии.

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