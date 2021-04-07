Генконсульство в Дубае рассказало о ситуации с задержанным россиянином

Задержанному в Дубае за съёмку откровенной фотосессии девушек гражданину России пока не предъявлено обвинение, сообщили в российском генконсульстве.

«Сейчас пока нет точного обвинения в его адрес, только предположения», — приводит сообщение РИА Новости.

В генконсульстве уточняют, был ли россиянин организатором откровенной фотосъёмки или только распространил видеоролик, который снял из соседнего номера.

«Пока информации о его дальнейшей судьбе от эмиратской полиции у нас нет, с ним пока тоже нет связи», — добавили в российском представительстве.

5 апреля стало известно, что в Дубае задержаны 12 девушек за участие в фотосессии в обнажённом виде, а также гражданин России, который, как предполагается, организовал съёмки.

Позднее власти Дубая сообщили о решении депортировать на родину задержанных из-за откровенной фотосессии.