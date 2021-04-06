Задержанных из-за откровенной фотосессии в Дубае депортируют на родину

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Медиацентр правительства Дубая заявил, что задержанных за участие в откровенной фотосессии в городе депортируют из ОАЭ в их родные страны.
Задержанных из-за откровенной фотосессии в Дубае депортируют на родину
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление медиацентра правительства Дубая в Twitter.

«Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении участников съёмки с обнажёнными девушками... Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны», — говорится в заявлении.

Ранее российское генконсульство сообщило, что россиянок среди задержанных за участие в откровенной фотосессии в Дубае нет. По данным дипмиссии, расследование ведётся в отношении гражданина России, который организовал съёмки.

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