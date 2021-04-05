Генконсульство опровергло информацию о задержанных в Дубае россиянках

Россиянок среди задержанных за участие в откровенной фотосессии в Дубае нет. Как сообщили в российском генконсульстве, расследование ведётся в отношении гражданина России, который организовал съёмки.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съёмку в обнажённом виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Дубае задержаны 40 человек, в том числе восемь россиянок, за участие в фотосессии в обнажённом виде.

Также в генконсульстве рассказали, что организатору съёмки может грозить до 1,5 года тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около $14 тыс.).