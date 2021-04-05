Генконсульство России сообщило о задержании восьми россиянок в Дубае

В Дубае, по предварительным данным, 40 человек, в том числе восемь гражданок России, задержаны за участие в фотосессии в обнажённом виде.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

«В настоящее время ждём полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан России, в том числе инициатора съёмки, среди 40 человек», — заявил представитель дипмиссии.

Он рассказал, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (около $1390) по статье об участии в развратных действиях.

Также в генконсульстве рассказали, что организатору съёмки может грозить до 1,5 года тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около $14 тыс.).

Представитель дипмиссии не исключил, что эмиратские власти могут помиловать участниц фотосессии в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана.

В феврале в Турции сообщили о задержании пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии.