В Турции сообщили о задержании пяти граждан России

Министерство обороны Турции сообщило о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии.

«На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке «Исламское государство»*.

Ранее в Турции были задержаны 12 боевиков «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.