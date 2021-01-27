В Турции сообщили о задержании 12 боевиков ИГ

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В Турции задержаны 12 боевиков террористической организации «Исламское государство»*, сообщило Министерство национальной обороны республики.
В Турции сообщили о задержании 12 боевиков ИГ
  • Reuters

«31 декабря 2020 года были задержаны 12 человек, пытавшихся незаконно перебраться в нашу страну из Сирии, их доставили в районное отделение полиции Рейханлы… все они являются террористами из ИГ», — следует из пресс-релиза.

По данным турецкого ведомства, среди задержанных пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии.

Один из задержанных числился в «красной категории» находившихся в розыске боевиков, добавили в Минобороны Турции.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии были уничтожены более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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