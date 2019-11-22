В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ
- Reuters
Как сообщает A Haber, Турция захватила одного из главных террористов ИГ Джихада ад-Дин аль-Насира в сирийском Аазазе.
Террорист, предположительно, является главным в ИГ по производству бомб. Как указывается,он принимал участие в подготовке теракта в России в 2018 году, а также в Гамбурге.
16 ноября сообщалось, что Турция задержала 25 родственников бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.