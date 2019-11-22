В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ

Короткая ссылка
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ
  • Reuters

Как сообщает A Haber, Турция захватила одного из главных террористов ИГ Джихада ад-Дин аль-Насира в сирийском Аазазе.

Террорист, предположительно, является главным в ИГ по производству бомб. Как указывается,он принимал участие в подготовке теракта в России в 2018 году, а также в Гамбурге.

16 ноября сообщалось, что Турция задержала 25 родственников бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить