В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.

Reuters

Как сообщает A Haber, Турция захватила одного из главных террористов ИГ Джихада ад-Дин аль-Насира в сирийском Аазазе. Террорист, предположительно, является главным в ИГ по производству бомб. Как указывается,он принимал участие в подготовке теракта в России в 2018 году, а также в Гамбурге. 16 ноября сообщалось, что Турция задержала 25 родственников бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.