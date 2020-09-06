Армия Ливана задержала связанных с ИГ боевиков

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Спецподразделения ливанской армии задержали членов подпольных ячеек террористов, связанных с группировкой «Исламское государство»*.
Армия Ливана задержала связанных с ИГ боевиков
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ливанской армейской пресс-службы.

«В ходе рейдов, которые были проведены на севере Ливана и в долине Бекаа, задержаны члены подпольной сети ИГ. У боевиков изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатка», — говорится в документе.

Отмечается, что боевики в прошлом прошли военную подготовку в лагерях ИГ и участвовали в вылазках против патрулей ливанской армии и мирных граждан.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах страны шести человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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