ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

В ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах страны шести человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства»*.

«Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды ИГ*», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию. Как отмечал портал Nation News, задержанный осуществлял вербовку по заказу эмиссаров международной террористической организации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.