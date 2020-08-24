ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»

ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство»*, занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.

© РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что были установлены преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. «Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — добавили в ЦОС. Как отмечает Nation News, задержанный осуществлял вербовку по заказу эмиссаров международной террористической организации. 21 августа в Нижнем Новгороде был задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в финансировании террористической организации «Исламское государство». * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.