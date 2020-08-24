ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»

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ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство»*, занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.
ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что были установлены преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.

«Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — добавили в ЦОС.

Как отмечает Nation News, задержанный осуществлял вербовку по заказу эмиссаров международной террористической организации.

21 августа в Нижнем Новгороде был задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в финансировании террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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