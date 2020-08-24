ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»
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Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что были установлены преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.
«Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — добавили в ЦОС.
Как отмечает Nation News, задержанный осуществлял вербовку по заказу эмиссаров международной террористической организации.
21 августа в Нижнем Новгороде был задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в финансировании террористической организации «Исламское государство».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.