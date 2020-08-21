В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ

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В Нижнем Новгороде задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ
  • РИА Новости

«Задержана группа граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в оказании финансовой помощи членам международной террористической организации «Исламское государство», — приводит РИА Новости сообщение.

В ФСБ установили, что выходец из ближнего зарубежья, проживающий в Нижнем Новгороде, «неоднократно посредством электронных платёжных систем осуществлял переводы» средств членам террористических организаций на территории Афганистана.

По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по статье 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

В середине июля суд в Калининграде арестовал мужчину по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ФСБ России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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