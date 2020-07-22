Калининградца арестовали по подозрению в финансировании терроризма

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Суд в Калининграде арестовал мужчину по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ФСБ России.
Калининградца арестовали по подозрению в финансировании терроризма
  • РИА Новости

«Следственным отделом территориального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», — приводит ТАСС заявление.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно переводил деньги на банковские карты лиц, причастных к финансированию международной террористической организации «Исламское государство»*.

Отмечается, что Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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