Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Он отметил, что в результате ударов авиации и крылатых ракет всего было уничтожено 133 542 объекта террористов, включая 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. 

«Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. боевиков из Российской Федерации и стран СНГ», — заявил Шойгу.

Он отметил, что задача, поставленная Верховным главнокомандующим — президентом России Владимиром Путиным пять лет назад, «полностью выполнена». Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* в Сирии перестала существовать, при этом ни один террорист не проник в Россию.

Ранее военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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