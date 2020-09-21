Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

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Военные России и Турции провели совместную тренировку по патрулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замначальника координационного центра идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.
Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
  • © РИА Новости / Министерство обороны России

«Отработаны вопросы слаженности военнослужащих, привлекаемых непосредственно к патрулированию, порядок организации связи на маршруте с использованием специальных сигналов», — приводит РИА Новости сообщение.

Поляков отметил, что военные отработали план действий при возникновении нештатных ситуаций, в том числе нападении на колонну боевиков.

5 сентября военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования. 

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