Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Военные России и Турции провели совместную тренировку по патрулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замначальника координационного центра идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.

«Отработаны вопросы слаженности военнослужащих, привлекаемых непосредственно к патрулированию, порядок организации связи на маршруте с использованием специальных сигналов», — приводит РИА Новости сообщение.

Поляков отметил, что военные отработали план действий при возникновении нештатных ситуаций, в том числе нападении на колонну боевиков.

5 сентября военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования.