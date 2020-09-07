Лавров рассказал об общей с Турцией и Ираном цели урегулирования в САР

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Россия, Турция и Иран разделяют общую позицию о недопустимости повторения ливийского сценария в Сирии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Дамаске.
Лавров рассказал об общей с Турцией и Ираном цели урегулирования в САР
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Лавров отметил, что в подходах России, Турции и Ирана к урегулированию ситуации в Сирии есть существенные различия.

«Вы эти отличия можете наблюдать и через заявления официальных лиц, и через ситуацию на земле. Но нас с Турцией и Ираном объединило общее стремление не допустить ни в коем случае повторения в Сирии того, что сделали с Ливией, что сделали с Ираком», — подчеркнул он.

Лавров также добавил, что и Россия, и Турция, и Иран уважают суверенитет Сирии, соблюдают принцип невмешательства во внутренние дела республики и считают недопустимым разжигание сепаратистских настроений в этой стране.

Ранее военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования.

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