Лавров и Чавушоглу обсудили ситуации в Сирии и Ливии
- Reuters
«Стороны обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта, подтвердив в этом контексте готовность России и Турции оказывать всяческую поддержку работе Конституционного комитета в Женеве, третье заседание которого запланировано на 24 августа с.г.», — говорится в сообщении российского МИД.
Кроме того, министры обсудили ситуацию в Ливии.
Телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся по инициативе турецкой стороны.
Ранее сообщалось, что в Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в Турции.