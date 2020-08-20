Лавров и Чавушоглу обсудили ситуации в Сирии и Ливии

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуации в Сирии и Ливии.

«Стороны обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта, подтвердив в этом контексте готовность России и Турции оказывать всяческую поддержку работе Конституционного комитета в Женеве, третье заседание которого запланировано на 24 августа с.г.», — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Ливии.

Телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что в Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в Турции.