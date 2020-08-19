В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в Турции

Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова прокомментировала ситуацию в Турции.

«Турция предприняла достаточно серьёзные меры безопасности по распространению коронавируса. Когда турист прилетает в Турцию, ему обязательно измеряют температуру. Я призываю всех туристов, которые плохо себя чувствуют и надеются на жаропонижающие средства, не прибегать к ним. Это выявляется», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, вход в отель обязателен в маске, также измеряют температуру.

Как отметила Осипова, открыто лишь 40% гостиниц на побережье и загрузка составляет 50—60%.

«Потому соблюдать дистанцию между отдыхающими очень легко. За пределы отеля туристам выходить не запрещено. Но при возвращении в отель им опять измеряют температуру», — сообщила она.

Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал скорый запуск программы кешбэка за туры по России.