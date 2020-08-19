В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в Турции

Короткая ссылка
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова прокомментировала ситуацию в Турции.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в Турции
  • РИА Новости

«Турция предприняла достаточно серьёзные меры безопасности по распространению коронавируса. Когда турист прилетает в Турцию, ему обязательно измеряют температуру. Я призываю всех туристов, которые плохо себя чувствуют и надеются на жаропонижающие средства, не прибегать к ним. Это выявляется», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, вход в отель обязателен в маске, также измеряют температуру.

Как отметила Осипова, открыто лишь 40% гостиниц на побережье и загрузка составляет 50—60%.

«Потому соблюдать дистанцию между отдыхающими очень легко. За пределы отеля туристам выходить не запрещено. Но при возвращении в отель им опять измеряют температуру», — сообщила она.

Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал скорый запуск программы кешбэка за туры по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить