Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
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«Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования трассы М-4. В ходе тренировки отрабатываются вопросы взаимодействия и координации сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию», — приводит ТАСС его слова.
Поляков отметил, что в ходе тренировки стороны отработали вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну.
Ранее российские военные полицейские и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.