Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования. Об этом заявил заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.

«Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования трассы М-4. В ходе тренировки отрабатываются вопросы взаимодействия и координации сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию», — приводит ТАСС его слова.

Поляков отметил, что в ходе тренировки стороны отработали вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну.

Ранее российские военные полицейские и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.