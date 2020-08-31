Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Он сообщил, что первая совместная тренировка военных двух стран состоялась 31 августа.

«В ходе тренировки отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации повреждённой техники и оказания медицинской помощи пострадавшим», — цитирует его ТАСС.

Ранее российская военная полиция провела патрулирование на Голанских высотах.