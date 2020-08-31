Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
- AFP
Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Он сообщил, что первая совместная тренировка военных двух стран состоялась 31 августа.
«В ходе тренировки отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации повреждённой техники и оказания медицинской помощи пострадавшим», — цитирует его ТАСС.
Ранее российская военная полиция провела патрулирование на Голанских высотах.