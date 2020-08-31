Российская военная полиция провела патрулирование на Голанских высотах

Сотрудники российской военной полиции провели патрулирование и проверку наблюдательных постов на Голанских высотах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии. Об этом сообщил командир батальона военной полиции Айдинбек Абдулаев.

«Мы находимся на наблюдательном посту номер один, где выполняет задачу первый взвод моего батальона. Совместно с военнослужащими Сирийской Арабской Республики он выполняет задачу по наблюдению за ракетными ударами со стороны Израиля по линии «Браво», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

В июле в Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.