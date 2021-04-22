Путин обсудил с премьером Саксонии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером перспективы развития отношений с ФРГ и борьбу с коронавирусом.

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнёрами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Twitter посольства Германии в Москве говорится, что премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии «Спутник V» после одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

Необходимо победить #Covid19! Сделать это можно при помощи вакцин! Премьер-министр Саксонии @MPKretschmer объявил о планируемой закупке 30 млн доз #SputnikV после одобрения Европейским агентством лекарственных средств (#EMA) pic.twitter.com/0mg2VkUodm — ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) April 22, 2021

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд назвал условия для одобрения применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В начале апреля глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».