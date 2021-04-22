Путин обсудил с премьером Саксонии борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером перспективы развития отношений с ФРГ и борьбу с коронавирусом.
Путин обсудил с премьером Саксонии борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнёрами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Twitter посольства Германии в Москве говорится, что премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии «Спутник V» после одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд назвал условия для одобрения применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В начале апреля глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».

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