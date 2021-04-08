В ФРГ сообщили о планах в двустороннем порядке говорить с Россией о «Спутнике V»

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он сказал, что Еврокомиссия «сообщила вчера вечером, что она не будет заключать договоры (с российской стороной), как с другими производителями, например с BioNTech».

«В этой связи мы... заявили, что в двустороннем порядке будем говорить в том числе с Россией. В первую очередь мы будем говорить о том, когда и какие объёмы вообще могут быть поставлены», — цитирует ТАСС Шпана.

Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс заявил, что опубликованные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» «выглядят очень хорошо».

Также сообщалось, что власти германской федеральной земли Бавария заключили меморандум с Российским фондом прямых инвестиций о намерении закупить «Спутник V» после её допуска на рынок ЕС.