В Германии назвали условия для одобрения применения «Спутника V»

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд назвал условия для одобрения применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Германии назвали условия для одобрения применения «Спутника V»
  • Reuters

«Требуется больше данных — об этом говорит Европейское агентство по допуску лекарственных средств, оно запрашивает эти данные у Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Шлунда.

Также, по его словам, «на повестке дня стоит посещение производства в России со стороны европейской организации».

«Пока он (визит. — RT) ещё не состоялся. Это необходимо для того, чтобы выяснить качество этих вакцин, которые в конце концов попадут на европейский рынок», — заявил он.

Депутат добавил, что «если эти два условия относительно данных и посещения будут соблюдены, то допуск вакцины ожидается в конце мая».

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».

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