В Германии назвали условия для одобрения применения «Спутника V»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд назвал условия для одобрения применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Требуется больше данных — об этом говорит Европейское агентство по допуску лекарственных средств, оно запрашивает эти данные у Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Шлунда.

Также, по его словам, «на повестке дня стоит посещение производства в России со стороны европейской организации».

«Пока он (визит. — RT) ещё не состоялся. Это необходимо для того, чтобы выяснить качество этих вакцин, которые в конце концов попадут на европейский рынок», — заявил он.

Депутат добавил, что «если эти два условия относительно данных и посещения будут соблюдены, то допуск вакцины ожидается в конце мая».

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».