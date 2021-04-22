В МИД России рассчитывают, что Салливан с пользой проведёт время в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве надеются, что американский посол в России Джон Салливан с пользой проведёт время в Вашингтоне.

«Консультации с нашим послом (в США) сейчас активнейшим образом проходят в России. Надеемся, что и американский посол с пользой проведёт время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить отношения в тупик», — приводит «Москва 24» слова Захаровой.

14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.

22 апреля самолёт с послом США Салливаном вылетел из аэропорта Шереметьево.