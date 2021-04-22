В Кремле назвали ситуацию вокруг дипломатов России в Чехии истерикой

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В Кремле крайне негативно относятся к «истерике» с высылкой сотрудников посольства России из Чехии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали ситуацию вокруг дипломатов России в Чехии истерикой
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать», — сказал он журналистам, призвав дать дипломатам возможность сформулировать свою позицию.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российского посольства.

Отношения двух стран обострились на фоне обвинений Праги в адрес Москвы в причастности ко взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными. 

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