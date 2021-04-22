В Чехии раскрыли подробности своего ультиматума России

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек уточнил подробности ультиматума чешской стороны России.
В Чехии раскрыли подробности своего ультиматума России
  • Reuters
  • © David W Cerny

Как он отметил в интервью Lidové noviny, Прага может выслать «примерно 60» сотрудников российского посольства, если Россия до 13:00 мск 22 апреля не примет решения о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

«Речь шла бы примерно о 60 человеках», — сказал он.

По его словам, целью данного шага является то, чтобы количество сотрудников посольства России соответствовало состоянию штата сотрудников, которое в настоящий момент наблюдается в посольстве Чехии в Москве.

Ранее Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии, касающиеся высылки чешских дипломатов из России, являются «залпом в никуда».

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