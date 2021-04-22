В МИД России назвали ультиматумы Чехии «залпом в никуда»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Вести FM», что ультиматумы Чехии, касающиеся высылки чешских дипломатов из России, являются «залпом в никуда».
В МИД России назвали ультиматумы Чехии «залпом в никуда»
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Об этом сообщает РИА Новости. 

«Этот залп от представителей различных ветвей власти — он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, ещё более конкретно: он не столько в никуда, он по ним самим же ударил... Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, — они недопустимы в отношении нашей страны», — указала она.

Отмечается, что посол Чехии в России 22 апреля будет вызван в российский МИД и ему подробно расскажут, как Москва может ответить на новые действия Праги.

Захарова вместе с этим подчеркнула, что обвинения в адрес России со стороны Чехии не подтверждены фактами и представляют собой набор заявлений антироссийской направленности.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

В противном случае Прага приступит к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».

В Кремле напомнили, что разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно.

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