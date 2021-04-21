Песков прокомментировал требование Чехии вернуть дипломатов

Короткая ссылка
Разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно, об этом говорил российский президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека о дипломатах.
Песков прокомментировал требование Чехии вернуть дипломатов
  • РИА Новости

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва рассматривать требование чешского министра. Слова Пескова приводит ТАСС.

Ранее глава МИД Чехии в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

В противном случае Прага приступит к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить