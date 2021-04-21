Песков прокомментировал требование Чехии вернуть дипломатов

Разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно, об этом говорил российский президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека о дипломатах.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва рассматривать требование чешского министра. Слова Пескова приводит ТАСС.

Ранее глава МИД Чехии в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

В противном случае Прага приступит к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».