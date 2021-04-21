Чехия потребовала от России вернуть высланных чешских дипломатов в Москву

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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Москва вернула 20 чешских дипломатов на свои должности в посольстве. Это решение должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.
Чехия потребовала от России вернуть высланных чешских дипломатов в Москву
  • Reuters

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решения ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — сказал Кулганек журналистам, его слова приводит ТАСС.

Министр добавил, что высылка 20 чешских дипломатов «фактически парализовала работу посольства» республики.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.

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