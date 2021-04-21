Чехия потребовала от России вернуть высланных чешских дипломатов в Москву
- Reuters
«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решения ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — сказал Кулганек журналистам, его слова приводит ТАСС.
Министр добавил, что высылка 20 чешских дипломатов «фактически парализовала работу посольства» республики.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.