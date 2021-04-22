В МИД Франции высказали свою позицию по поводу России и Украины

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2 заявил, что французская сторона не верит в стремление России к военным действиям на востоке Украины.
В МИД Франции высказали свою позицию по поводу России и Украины
  • Reuters

«Я не думаю, что Россия стремится к военным действиям против Украины, но передвижение российских войск к украинской границе представляет риск для развития конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Жан-Ив Ле Дриан призвал к снижению напряжённости в Донбассе.

11 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».

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